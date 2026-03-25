'धुरंधर 2' की 'घातक' कमाई बॉक्स ऑफिस पर जारी

'धुरंधर 2' की तूफानी कमाई छठे दिन भी जारी, 600 करोड़ कमाने से चंद दूर

लेखन ज्योति सिंह 09:59 am Mar 25, 202609:59 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की जासूसी एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर अपनी शानदार पारी खेल रही है। कारोबारी दिनों में इसके कदम नहीं लड़खड़ाए जिससे यह साफ हो गया है कि फिल्म की 'घातक' कमाई दूर-दूर तक थमने वाली नहीं। 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी फिल्म को छठे दिन थोड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा, लेकिन यह 600 करोड़ कमाने से बस कुछ कदम दूर है। चलिए जानते हैं 'धुरंधर 2' की कमाई का ताजा कमाई।