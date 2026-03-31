'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'धुरंधर 2' ने फिर दिखाया कमाल, 12वें दिन वर्ल्डवाइड कमाई से तोड़ दिया ये रिकॉर्ड

लेखन ज्योति सिंह 09:47 am Mar 31, 202609:47 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर जब से रिलीज हुई है, इसकी जबरदस्त कमाई कायम है। वीकेंड पर खूब कमाई करने के बाद यह फिल्म कारोबारी दिनों पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि दुनियाभर में रणवीर का जादू चल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि तूफान बन चुकी 'धुरंधर 2' ने रिलीज के 12वें दिन अपना ही बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आइए जानते हैं फिल्म की कुल कमाई।