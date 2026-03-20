राकेश बेदी ने फिल्म 'इमरजेंसी' पर कह दी ये बात

'धुरंधर 2' अभिनेता राकेश बेदी ने कंगना रनौत पर कसा तंज? 'इमरजेंसी' पर कही ये बात

लेखन ज्योति सिंह 11:34 am Mar 20, 202611:34 am

क्या है खबर?

फिल्म 'धुरंधर 2' की सफलता का जश्न पूरा भारतीय सिनेमा मना रहा है। फिल्म में कराची के राजनेता 'जमील जमाली' का किरदार निभाने वाले अभिनेता राकेश बेदी ने अपनी खुशी जाहिर की। हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि क्या रणवीर सिंह अभिनीत यह एक प्रचारक फिल्म है। इस सवाल का जवाब देते हुए दिग्गज अभिनेता ने कुछ ऐसा कह दिया जो अब लोगों का ध्यान खींच रहा है। उन्होंने बातों-बातों में कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' पर तंज कसा है।