दिलजीत दोसांझ की 'मैं वापस आऊंगा' से रिलीज हुआ नया गाना, इन गायकों ने दी आवाज

लेखन ज्योति सिंह 06:36 pm Jul 09, 202606:36 pm

क्या है खबर?

दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' पिछले महीने 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 27 दिन बाद भी यह बॉक्स ऑफिस पर मौजूद है और इसने दुनियाभर में करीब 90.37 करोड़ रुपये की ताजा कमाई कर ली है। फिल्म में शरवरी वाघ, वेदांग रैना और नसीरुद्दीन शाह भी मौजूद हैं। निर्माताओं ने फिल्म से एक नया गाना 'धीरे धीरे' जारी किया है, जो अब यूट्यूब पर मौजूद है। इसका फिल्मांकन फिल्म के सभी कलाकारों पर हुआ है।