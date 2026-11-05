रोहिणी हट्टंगडी ने खोला धर्मेंद्र से जुड़ा पुराना राज

धर्मेंद्र को मां के किरदार में छोटी लगीं रोहिणी हट्टंगडी, देखते ही दी थी यह सलाह

लेखन अंशिका शुक्ला 11:56 am Nov 05, 202611:56 am

क्या है खबर?

अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी ने पर्दे पर कई बड़े सितारों की मां का किरदार निभाया है, जबकि असल जिंदगी में वह उनसे उम्र में छोटी थीं। वह 'अग्निपथ' और 'शहंशाह' में अमिताभ बच्चन और 'हमसे ना टकराना' में धर्मेंद्र की मां बनी थीं। अब रोहिणी ने बताया कि धर्मेंद्र ने एक बार उन्हें ज्यादा मेकअप करने की सलाह दी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वह उनकीं मां का किरदार निभाने के लिए बहुत कम उम्र की लग रही थीं।