धनुष की फिल्म 'ओम' की रिलीज स्थगित

रजनीकांत से टक्कर नहीं लेना चाहते धनुष, 'जेलर 2' के लिए टाली अपनी फिल्म की रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 10:51 am Sep 24, 202610:51 am

क्या है खबर?

तमिल सिनेमा के 2 सुपरस्टारों के बीच सिनेमाघरों में होने वाला बड़ा टकराव अब टल गया है। धनुष ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि वह अपनी आगामी फिल्म 'ओम' की रिलीज तारीख आगे बढ़ा रहे हैं। इसका कारण सुपरस्टार रजनीकांत की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जेलर 2' है, जो उसी दौरान रिलीज होने को तैयार है। पूर्व ससुर और दामाद की फिल्माें के बीच का यह टकराव टलने से फैंस ने भी राहत की सांस ली है।