धनुष पर 20 करोड़ का कानूनी वार, 10 साल पुरानी ये फिल्म बनी गले की फांस

दक्षिण भारतीय सिनेमा बौर बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता धनुष एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। एक मशहूर प्रोडक्शन हाउस ने अभिनेता पर फिल्म का काम अधूरा छोड़ने और अनुबंध के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 20 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है। प्रोडक्शन हाउस का दावा है कि फिल्म 'नान रुद्रन' को बीच में छोड़ने की वजह से उन्हें भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं।

विवाद फिल्म छोड़ने पर धनुष को कानूनी झटका प्रोडक्शन हाउस का दावा है कि फिल्म 'नान रुद्रन' को बीच में छोड़ने की वजह से उन्हें भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। इसी नुकसान की भरपाई के लिए अब अभिनेता से 20 करोड़ रुपये की मांग की गई है। थेनांदल फिल्म्स ने अभिनेता को कानूनी नोटिस भेजकर 20 करोड़ रुपये हर्जाना मांगा है। आरोप है कि धनुष ने साल 2016 में साइन की गई इस फिल्म के काम में काफी देरी की, जिससे निर्माताओं को भारी नुकसान हुआ है।

कार्रवाई फिल्म में देरी पड़ी भारी प्रोडक्शन हाउस का आरोप है कि फिल्म के निर्माण में हुई देरी की वजह से उन्हें भारी वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा है। इसी घाटे की भरपाई के लिए निर्माताओं ने अब 20 करोड़ रुपये की मांग रखी है। अगर तय समय के भीतर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो प्रोडक्शन हाउस मधनुष के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है। धनुष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन पर अनुबंध के उल्लंघन का आरोप लगाया है।

आरोप वादे से मुकरने का आरोप प्रोडक्शन हाउस के वकील द्वारा भेजे गए नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि धनुष ने साल 2016 में फिल्म 'नान रुद्रन' साइन की थी। उन्होंने प्रोडक्शन हाउस को भरोसा दिलाया था कि वो इस फिल्म में अभिनय करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को किनारे कर दूसरी फिल्म का निर्देशन शुरू कर दिया। निर्माताओं ने धनुष की इस बात को भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फिल्म की पूरी पटकथा) उपलब्ध नहीं कराई।

