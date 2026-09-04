'धमाल 4' ने OTT पर दी दस्तक

'धमाल 4' के साथ OTT पर हंसी की डोज देने आए अजय देवगन, जानिए कहां देखें

लेखन ज्योति सिंह 11:59 am Sep 04, 202611:59 am

क्या है खबर?

अजय देवगन की कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'धमाल' की चौथी कड़ी 'धमाल 4' OTT पर आ गई है। इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित कॉमेडी-ड्रामा 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसने दुनियाभर में लगभग 236 करोड़ रुपये की कुल कमाई की थी। फिल्म में रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी भी अपने मूल किरदारों में नजर आए हैं। नए चेहरों में रवि किशन, अंजलि आनंद और संजीदा शेख मौजूद हैं। अब फिल्म का घर बैठे लुत्फ उठाया जा सकता है।