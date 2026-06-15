फिल्म 'धमाल 4' से जारी हुआ पहला गाना, धमाकेदार डांस करते दिखे अरशद-रितेश

लेखन ज्योति सिंह 01:06 pm Jun 15, 202601:06 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन की फिल्म 'धमाल 4' का ट्रेलर कुछ दिन पहले जारी हुआ था। अब निर्माताओं ने इसका पहला गाना 'चटनी' जारी कर दिया है, जो आते ही यूट्यूब पर छा गया है। यह प्रसिद्ध भोजपुरी गाना 'फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी' का रीक्रिएट वर्जन है, जिसमें रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी और अंजलि आनंद धमाकेदार डांस करते दिख रहे हैं। रवि किशन भी गाने में शामिल हैं जो अपने भोजपुरी अंदाज से लोगों का दिल जीत रहे हैं।