अभिनेता सुनील आनंद का हुआ निधन

अभिनेता सुनील आनंद का निधन, जहां सुपरस्टार पिता ने ली थी आखिरी सांस; वहीं तोड़ा दम

लेखन ज्योति सिंह 06:03 pm Jul 28, 202606:03 pm

क्या है खबर?

हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता देव आनंद के बेटे, अभिनेता-निर्देशक सुनील आनंद का 70 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने लंदन के उसी अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली, जहां उनके पिता का निधन हुआ था। इस दुखद खबर की पुष्टि उनके परिवार की ओर से एक बयान साझा करते हुए की गई। उधर, सुनील के चाहने वाले उन्हें सोशल मीडिया पर भावुक श्रद्धांजलि दे रहे हैं।