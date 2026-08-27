दिल्ली में घर में अकेली मॉडल की चाकू घोंपकर हत्या

दिल्ली में मॉडल की दर्दनाक हत्या, घर में अकेली पाकर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार

लेखन नेहा शर्मा 02:01 pm Aug 27, 202602:01 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के तिलक नगर इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बुधवार को एक 21 वर्षीय मॉडल मुस्कान की उसके घर में ही चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपी जिम ट्रेनर काफी समय से उसे परेशान कर रहा था। मृतका मंगला अस्पताल के पास 4 मंजिला इमारत में अपने माता-पिता और चार भाई-बहनों के साथ रहती थी। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।