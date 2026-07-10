चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- वापस जेल भेजें 

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मुश्किल घड़ी में सलमान खान समेत कइयों ने बढ़ाया मदद का हाथ

आत्मसमर्पण करने से पहले राजपाल ने भावुक होते हुए कहा, "सर क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं हैं और कोई चारा भी नहीं दिखता।" उनके सरेंडर करने के बाद उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था। राजपाल के इस मुश्किल समय में फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार उनकी मदद के लिए आगे आए। सोनू सूद, अजय देवगन, सलमान खान और गुरमीत चौधरी जैसे सितारों ने उन्हें आर्थिक मदद दी और दूसरों से भी मदद की अपील की।