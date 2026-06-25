संजय दत्त की कंपनी को 'गॉडफादर' नाम पर दिल्ली हाई कोर्ट का झटका मनोरंजन Jun 25, 2026

दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय दत्त के समर्थन वाली कंपनी कार्टेलब्रोस प्राइवेट लिमिटेड को अपनी व्हिस्की के लिए 'गॉडफादर' नाम का इस्तेमाल करने से रोक दिया है।

लगभग 40 सालों से इसी नाम से पेय पदार्थ बेच रही देवान्स मॉडर्न ब्रुअरीज ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

देवान्स का दावा है कि इस नाम पर उनका एकाधिकार है। अदालत ने देवान्स के पक्ष को मजबूत मानते हुए उन्हें कानूनी सुरक्षा देने की बात कही।