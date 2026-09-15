विमल इलायची विवाद मामला

विमल इलायची विवाद: शाहरुख-अजय और टाइगर को झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका

लेखन ज्योति सिंह 10:23 am Sep 15, 202610:23 am

क्या है खबर?

विमल इलायची विज्ञापन विवाद मामले में शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को झटका लगा है। 14 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र FDA द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका विमल इलायची बनाने वाली कंपनी पीबी एग्रो की ओर से कोर्ट में दायर की गई थी। वहीं, FDA ने विज्ञापनों में उत्पाद को कथित तौर पर गलत तरीके से पेश करने के लिए नोटिस जारी किया था।