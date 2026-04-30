Delhi High Court directs Karan Johar's Dharma Productions to add a disclaimer at the start of Alia Bhatt-starrer film ‘Jigra’ stating that it does not intend to disparage Medecins Sans Frontieres (Doctors Without Borders), while rejecting MSF’s trademark infringement suit.… pic.twitter.com/C0pBq9GH4j

दिसंबर, 2024 में MSF द्वारा फिल्म 'जिगरा' के एक दृश्य पर आपत्ति जताई गई थी, जिसमें किरदारों को अवैध रूप से सीमा पार करने के लिए MSF सदस्यों का रूप धरते दिखाया गया था। संगठन ने फिल्म में अपने ट्रेडमार्क के इस्तेमाल का विरोध करते हुए कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। तब से यह विवाद कोर्ट में चल रहा था, जिसपर जस्टिस तेजस कारिया ने फैसला सुनाते हुए फिल्म की शुरुआत में अस्वीकरण जोड़ने का निर्देश दिया है।

फिल्म

फिल्म 'जिगरा' के बारे में

करण जौहर द्वारा निर्मित और वासन बाला द्वारा निर्देशित 'जिगरा' में आलिया और वेदांग रैना मुख्य किरदार में हैं। इसकी कहानी भाई-बहन के गहरे रिश्ते पर आधारित है। इसमें आलिया ने सत्या नाम की लड़की का किरदार निभाया है, जो अपने भाई अंकुर (वेदांग) को बचाने के लिए एक मिशन पर निकलती है। फिल्म में मनोज पाहवा, शोभिता धुलिपाला, विवेक गोम्बर और राहुल रविंद्रन भी अहम किरदार में नजर आए हैं। इसे दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया हासिल हुई थी।