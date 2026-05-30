दीपिका पादुकोण इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर मचाएंगी तहलका, देखें पूरी सूची

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'किंग' और 'राका'

फिल्म 'किंग' में शाहरुख खान के साथ लीड रोल में दीपिका नजर आएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फिल्म 24 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वहीं इस फिल्म में रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, जयदीप अहलावत, राघव जुयाल जैसे सितारे भी नजर आएंगे। फिल्म 'राका' में दीपिका साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ तहलका मचाएंगी। एटली के निर्देशन में बनी यह फिल्म साल 2027 में बड़े पर्दे पर आएगी।