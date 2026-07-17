'राका' के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहीं दीपिका पादुकोण, प्रेग्नेंसी में फिल्माए एक्शन दृश्य

वैरायटी इंडिया के मुताबिक, 'राका' के लिए गहन एक्शन दृश्यों की शूटिंग कर रही हैं, जिसमें अल्लू अर्जुन भी मुख्य भूमिका में हैं।

जहां दीपिका 8 घंटे की वर्क शिफ्ट मांग को लेकर काफी चर्चा बटोर चुकी हैं, तो वहीं एटली के निर्देशन में बन रही इस फिल्म के लिए वह रात में शूटिंग कर रही हैं।

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि नाइट शिफ्ट के दौरान वह शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण एक्शन सीक्वेंस को फिल्मा रही हैं।