दीपिका पादुकोण की इन फिल्मों को देखकर नहीं ऊबेगा मन, IMDb पर रेटिंग भी शानदार
क्या है खबर?
अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का हुनर किसी का मोहताज नहीं है। बाॅक्स ऑफिस पर फिल्में चलने के लिए उनका सिर्फ नाम ही काफी है। शाहरुख खान के साथ फिल्म 'ओम शांति ओम' से अपना फिल्म करियर शुरू करने के बाद, 40 साल की दीपिका ने ज्यादातर हिट फिल्में देकर इंडस्ट्री पर अपनी गहन छाप छोड़ी है। उनकी कई फिल्में ऐसी हैं जो बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि IMDb पर भी अपनी धाक जमाकर बैठी हैं। यहां जानिए उनके बारे में।
#1 & #2
'ओम शांति ओम' और 'पीकू'
दीपिका की डेब्यू फिल्म 'ओम शांति ओम' को IMDb ने 6.8 की रेटिंग दी है। इसमें शांति प्रिया का किरदार निभाकर दीपिका ने पहली ही नजर में दर्शकों को घायल कर दिया था। शाहरुख के साथ उनकी जोड़ी इसी फिल्म से लोकप्रिय बन गई थी। अमिताभ बच्चन की बेटी का किरदार निभाकर दीपिका ने दिल जीत लिया था। बहुत ही साधारण सी कहानी वाली फिल्म 'पीकू' बार-बार देखने पर भी बोर नहीं करती है। इसकी IMDb पर रेटिंग 7.6 है।
#3 & #4
'तमाशा' और 'चेन्नई एक्सप्रेस'
रणबीर कपूर के साथ दीपिका की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। 7.4 IMDb रेटिंग वाली फिल्म 'तमाशा' ऐसी ही रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो हर दिलजले आशिक के दिल को छूती है। फिल्म के गाने भी लोगों को खूब पसंद हैं। रोहित शेट्टी ने दीपिका को जब दक्षिण भारत की साधारण सी लड़की के किरदार में उतारा तो लोग देखते ही रह गए। 6.2 रेटिंग वाली फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' को दर्शकों ने खूब प्यार दिया है।
#5 & #6
'रामलीला' और 'पद्मावत'
रणवीर सिंह के साथ पहली बार फिल्मी पर्दे पर नजर आकर दीपिका ने इस जोड़ी को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। IMDb पर 6.4 रेटिंग हासिल करने वाली फिल्म 'रामलीला' आज भी लोगों को भाती है। इस फिल्म ने दीपिका काे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया था। दूसरी ओर, फिल्म 'पद्मावत' उनके करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक है जिसे IMDb पर 7.1 रेटिंग मिली है। रानी पद्मावती के किरदार में अभिनेत्री बेहद खूबसूरत दिखी थीं।