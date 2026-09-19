रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के घर आई दूसरी नन्ही परी, दोबारा बने बेटी के माता-पिता

दीपिका और रणवीर की लव स्टोरी बेहद खास है। दोनों की नजदीकियां साल 2012 में फिल्म 'राम-लीला' की शूटिंग के दौरान बढ़ीं।

करीब 6 साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 14 और 15 नवंबर, 2018 को इटली के लेक कोमो में शादी की।

उन्होंने कोंकणी और सिंधी रीति-रिवाजों से शादी की थी। सितंबर, 2024 में दोनों पहली बार बेटी दुआ के माता-पिता बने। अब अपनी दूसरी बच्ची का स्वागत कर दीपिका-रणवीर दोनों सातवें आसमान पर हैं।