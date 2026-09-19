रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के घर आई दूसरी नन्ही परी, दोबारा बने बेटी के माता-पिता
क्या है खबर?
बॉलीवुड की मशहूर स्टार जोड़ी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के फैंस के लिए एक बहुत ही खुशखबरी सामने आई है। इस पसंदीदा जोड़ी के घर में एक बार फिर से खुशियों ने दस्तक दी है। दीपिका-रणवीर ने अपनी दूसरी बेटी का इस दुनिया में स्वागत किया है। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर उनके फैंस और बॉलीवुड की हस्तियों की तरफ से बधाइयों का तांता लग गया है।
खुशखबरी
सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी खुशखबरी
रणवीर और दीपिका ने शनिवार, 19 सितंबर, 2026 को अपने दूसरे बच्चे का स्वागत किया है। पहले से बेटी 'दुआ पादुकोण सिंह' के माता-पिता यह जोड़ी एक बार फिर एक नन्ही परी (बेटी) के माता-पिता बने हैं।
रणवीर और दीपिका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके अपने प्रशंसकों के साथ ये खुशखबरी साझा की है।
उनके इस पोस्ट पर नेहा धूपिया ने लिखा, 'आप सभी पर हमेशा आशीर्वाद बना रहे।'
ट्विटर पोस्ट
दीपिका-रणवीर दूसरी बार बने माता-पिता
📸| Ranveer Singh and Deepika Padukone announce the birth of their second child, a baby girl 💕💕💕💕 pic.twitter.com/4NpHdLiZ4g— Ranveer Singh TBT (@Ranveertbt) September 19, 2026
खुशियां
दुआ के 2 साल बाद दीपिका-रणवीर के घर फिर गूंजी किलकारी
दीपिका-रणवीर की बड़ी बेटी दुआ का जन्म 8 सितंबर, 2024 को हुआ था।
पहली बार माता-पिता बनने के लगभग 2 साल बाद इस जोड़ी के घर फिर से नए मेहमान का आगमन हुआ है।
बता दें कि दीपिका ने इसी साल 19 अप्रैल, 2026 को अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का आधिकारिक तौर पर ऐलान किया था।
उन्होंने इंस्टाग्राम पर बेटी दुआ की एक प्यारी तस्वीर साझा की थी, जिसमें वो पॉजिटिव प्रेग्नेंसी टेस्ट किट पकड़े नजर आ रही थीं।
रिश्ता
'राम-लीला' के सेट से शुरू हुआ प्यार, 6 साल की डेटिंग और शादी
दीपिका और रणवीर की लव स्टोरी बेहद खास है। दोनों की नजदीकियां साल 2012 में फिल्म 'राम-लीला' की शूटिंग के दौरान बढ़ीं।
करीब 6 साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 14 और 15 नवंबर, 2018 को इटली के लेक कोमो में शादी की।
उन्होंने कोंकणी और सिंधी रीति-रिवाजों से शादी की थी। सितंबर, 2024 में दोनों पहली बार बेटी दुआ के माता-पिता बने। अब अपनी दूसरी बच्ची का स्वागत कर दीपिका-रणवीर दोनों सातवें आसमान पर हैं।