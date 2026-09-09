पुलिस ऑफिसर बनकर छा गए ये सितारे, 'दायरा' से पहले इन किरदारों पर डालें नजर

रोहित ने 2018 में रणवीर सिंह की फिल्म 'सिम्बा' के साथ अपने 'कॉप यूनिवर्स' का विस्तार किया। यह पहली बार था, जब दर्शकों ने रणवीर को पुलिस वाले के रोल में देखा। इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया था।

प्रकाश मेहरा की फिल्म 1973 की फिल्म 'जंजीर' ने हमें इंस्पेक्टर विजय खन्ना दिया था। इस किरदार को अमिताभ बच्चन ने निभाया था। यह उनके अब तक के सबसे यादगार पुलिस किरदारों में से एक है।