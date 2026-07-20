सीरीज 'मुसाफिर कैफे' से रिलीज हुआ नया गाना 'दरमियान', रेखा भारद्वाज ने दी आवाज

लेखन ज्योति सिंह 03:55 pm Jul 20, 202603:55 pm

क्या है खबर?

विक्रांत मैसी की आगामी सीरीज 'मुसाफिर कैफे' से एक और गाना 'दरमियान' जारी कर दिया गया है। इससे पहले निर्माताओं ने 'तेरा हुआ साहिबा' शीर्षक वाला गाना यूट्यूब पर जारी किया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। नए गाने को मसूरी में स्थित खूबसूरत पहाड़ियों के बीच विक्रांत, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना पर फिल्माया गया है। रुचिर अरुण के निर्देशन में बनी ये सीरीज मशहूर लेखक दिव्य प्रकाश दुबे के उपन्यास 'मुसाफिर कैफे' पर आधारित है।