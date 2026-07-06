अदिवि शेष हिंदी सिनेमा में रखेंगे कदम

'डकैत' के बाद हिंदी सिनेमा में डेब्यू करेंगे अदिवि शेष, फिल्म पर आया ये अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 06:11 pm Jul 06, 202606:11 pm

क्या है खबर?

दक्षिण सिनेमा के अभिनेता अदिवि शेष आखिरी बार फिल्म 'डकैत: एक प्रेम कथा' में नजर आए थे। तेलुगु और हिंदी भाषा में आई इस एक्शन-थ्रिलर में उनके साथ मृणाल ठाकुर मुख्य किरदार में नजर आईं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास सफल नहीं हुई और इसने वर्ल्डवाइड लगभग 56 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया, लेकिन अदिवि के अभिनय की खूब प्रशंसा हुई। ताजा अपडेट है कि वह हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं।