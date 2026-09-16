करीना कपूर की ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं कर पाईं कमाल

इन फिल्मों पर नहीं चला करीना कपूर का जादू, बॉक्स ऑफिस पर हुईं फ्लॉप

लेखन अंशिका शुक्ला 12:32 pm Sep 16, 202612:32 pm

क्या है खबर?

करीना कपूर की फिल्म 'दायरा' 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में वह अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। करीना ने अपने लंबे फिल्मी करियर में कई सफल फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता है, लेकिन उनकी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकीं। ऐसे में आइए जानते हैं करीना की उन फिल्मों के बारे में, जिन्हें दर्शकों से खास प्रतिक्रिया नहीं मिली।