उत्तर प्रदेश के अपराध की काली दुनिया दिखाती हैं ये सीरीज

उत्तर प्रदेश के क्राइम पर बनी सीरीज ने जीता दर्शकों का दिल, OTT पर जरूर देखें

लेखन अंशिका शुक्ला 10:17 pm Sep 08, 202610:17 pm

क्या है खबर?

पंकज त्रिपाठी और अली फजल की चर्चित 'मिर्जापुर' उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि पर बनी लोकप्रिय क्राइम सीरीज है। इसमें काल्पनिक मिर्जापुर शहर की माफिया दुनिया, गैंगवार, राजनीति और सत्ता की जंग दिखाई गई है। कालीन भैया और गुड्डू पंडित जैसे किरदारों ने खूब लोकप्रियता हासिल की। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश के अपराध पर कई फिल्में और वेब सीरीज बनी हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इनके बारे में और इन्हें आप कहां देख सकते हैं।