LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में अभिषेक शर्मा को देख झूमे दर्शक, बोले- इससे बेहतर कुछ नहीं
एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में अभिषेक शर्मा को देख झूमे दर्शक, बोले- इससे बेहतर कुछ नहीं
एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में पहुंचे अभिषेक शर्मा

एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में अभिषेक शर्मा को देख झूमे दर्शक, बोले- इससे बेहतर कुछ नहीं

लेखन ज्योति सिंह
Dec 29, 2025
12:36 pm
क्या है खबर?

गायक एपी ढिल्लों का जयपुर कॉन्सर्ट काफी शानदार रहा। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। इस दौरान दर्शकों को एक नजारा ऐसा देखने को मिला जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। दरअसल, कॉन्सर्ट के दौरान भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा अचानक से मंच पर पहुंचे और उन्होंने रैपर के साथ अपनी मौजूदगी को यादगार बना दिया। वीडियो को देखने के बाद लोग भी झूम उठे और अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे हैं।

प्रतिक्रिया

वीडियो देखकर दर्शकों ने दी प्रतिक्रिया

क्रिकेटर अभिषेक ने कॉन्सर्ट का वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया और कैप्शन दिया, 'अलग मैदान, वही जोश। जयपुर का शुक्रिया।' कॉन्सर्ट के एक अन्य वीडियो में क्रिकेटर को गायक के लोकप्रिय गाने 'दिल नु' पर डांस करते हुए दिखाया गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता।' दूसरे ने लिखा, 'हमें इस कोलैबोरेशन की उम्मीद नहीं थी।' एक अन्य ने लिखा, 'अभिषेक शर्मा का जलवा अब शुरू हो गया है।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए कॉन्सर्ट का वीडियो

Advertisement