एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में पहुंचे अभिषेक शर्मा

एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में अभिषेक शर्मा को देख झूमे दर्शक, बोले- इससे बेहतर कुछ नहीं

लेखन ज्योति सिंह 12:36 pm Dec 29, 202512:36 pm

क्या है खबर?

गायक एपी ढिल्लों का जयपुर कॉन्सर्ट काफी शानदार रहा। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। इस दौरान दर्शकों को एक नजारा ऐसा देखने को मिला जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। दरअसल, कॉन्सर्ट के दौरान भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा अचानक से मंच पर पहुंचे और उन्होंने रैपर के साथ अपनी मौजूदगी को यादगार बना दिया। वीडियो को देखने के बाद लोग भी झूम उठे और अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे हैं।