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राष्ट्रमंडल खेल 2026: सीमा कालीरामना ने डिस्कस थ्रो में जीता कांस्य पदक
सीमा कालीरामना ने जीता कांस्य पदक (तस्वीर: एक्स/@VPIndia)

राष्ट्रमंडल खेल 2026: सीमा कालीरामना ने डिस्कस थ्रो में जीता कांस्य पदक

लेखन अंकित पसबोला
Jul 31, 2026
09:44 am
क्या है खबर?

ग्लासगो में हो रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत ने अपने पदकों की संख्या में एक और इजाफा किया। गुरुवार को सीमा कालीरामना ने महिलाओं के डिस्कस थ्रो इवेंट में 58.65 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ कांस्य पदक जीता। भारत की एक और खिलाड़ी निधि रानी चौथे स्थान पर रही और पदक जीतने से चूक गई। इस स्पर्धा में जमैका की समांथा हॉल ने 61.66 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता।

प्रदर्शन 

शानदार रहा सीमा कालीरामना का प्रदर्शन 

सीमा ने अपने अभियान की शुरुआत फाउल के साथ की, लेकिन जल्द ही 57.32 मीटर के थ्रो के साथ वापसी की और तीसरे राउंड में 58.65 मीटर का थ्रो करके मेडल जीता।

हालांकि, इसके बाद वह और बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकीं। उन्होंने 2 और फाउल किए।

उनकी साथी खिलाड़ी निधि ने 55.67 मीटर के थ्रो के साथ शुरुआत की। अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने 57.10 मीटर का थ्रो किया। वह इससे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी।

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