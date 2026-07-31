राष्ट्रमंडल खेल 2026: सीमा कालीरामना ने डिस्कस थ्रो में जीता कांस्य पदक

सीमा ने अपने अभियान की शुरुआत फाउल के साथ की, लेकिन जल्द ही 57.32 मीटर के थ्रो के साथ वापसी की और तीसरे राउंड में 58.65 मीटर का थ्रो करके मेडल जीता।

हालांकि, इसके बाद वह और बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकीं। उन्होंने 2 और फाउल किए।

उनकी साथी खिलाड़ी निधि ने 55.67 मीटर के थ्रो के साथ शुरुआत की। अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने 57.10 मीटर का थ्रो किया। वह इससे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी।