'चुंबक' के साथ OTT पर देखें ये मजेदार कॉमेडी-ड्रामा वेब सीरीज, कहानी दिल जीत लेगी

वेब सीरीज 'TVF ट्रिपलिंग' में सुमित, मानवी और अमोल पराशर मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। इस सीरीज को IMDb पर 8.5 रेटिंग मिली है। इसे आप ZEE5 पर देख सकते हैं।

लोकप्रिय भारतीय कॉमेडी-ड्रामा वेब सीरीज 'ये मेरी फैमिली' 90 के दशक के दौर पर आधारित है। इस सीरीज के 4 सीजन आ चुके हैं। इस सीरीज को IMDb पर 8.9 रेटिंग मिली है। इसे आप OTT प्लेटफॉर्म MX प्लेयर पर देख सकते हैं।