IIT बॉम्बे छात्र प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए कॉमेडियन मासूम राजवानी, देखें वीडियो

राजवानी ने अपने इंस्टाग्राम पर घटनाक्रम का वीडियो साझा किया, जिसमें पुलिस वाले उन्हें भीड़ में कथित तौर पर गिरफ्तार करने की कोशिश करते दिख रहे हैं।

वीडियो में कॉमेडियन को बार-बार कहते सुना जा सकता है, "मैंने क्या किया है?"

राजवानी ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बहुत ज्यादा बल का प्रयोग किया और 8 महिलाओं व 2 नाबालिग को हिरासत में लिया।

उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'मुंबई पुलिस और उनकी क्रूरता देखो।'