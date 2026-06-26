जानें ताजा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'कॉकटेल 2' की बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ रही रफ्तार, जानिए कितनी हुई कमाई

लेखन ज्योति सिंह 09:38 am Jun 26, 202609:38 am

क्या है खबर?

शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'कॉकटेल 2' ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के 6 दिन पूरे कर लिए हैं। विश्व स्तर पर इसने 100 करोड़ रुपये के क्लब में अपनी जगह बना ली है, जबकि घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कमाई धीमी गति के साथ आगे बढ़ रही है। दूसरी ओर, फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' दर्शकों को अपनी ओर खींचने में लगातार संघर्ष कर रही है। आइए जानते हैं दोनों फिल्मों की ताजा कमाई।