'कॉकटेल 2' विश्व स्तर पर 100 करोड़ रुपये के पार पहुंची

'कॉकटेल 2' ने 6वें दिन दिखाया दम, 100 करोड़ रुपये के शानदार क्लब में रखा कदम

लेखन ज्योति सिंह 10:06 am Jun 25, 202610:06 am

क्या है खबर?

शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' का दमखम लगातार जारी है। मैडाॅक फिल्म्स के बैनर तले बनी यह फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में जारी हुई थी और 6वें दिन की कमाई के ताजा आंकड़ें आ चुके हैं। फिल्म ने दुनियाभर में शानदार प्रदर्शन करते हुए अब 100 करोड़ रुपये के क्लब में अपनी जगह बना ली है। दूसरी ओर, फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की कमाई भी बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक जारी है।