'कॉकटेल 2' ओपनिंग वीकेंड में नहीं कर पाई ये बड़ा कमाल

'कॉकटेल 2' ने किया धमाका, लेकिन पहले वीकेंड पर नहीं तोड़ पाई इन फिल्मों का रिकॉर्ड

लेखन अंशिका शुक्ला 03:42 pm Jun 22, 202603:42 pm

क्या है खबर?

फिल्म 'कॉकटेल 2' 19 जून, 2026 को रिलीज हुई है। इस फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सैनन मुख्य भूमिका में हैं। ये फिल्म रिलीज के 3 दिनों में तगड़ी कमाई कर साल 2026 की सबसे अच्छी पहले वीकेंड कमाई वाली फिल्मों में शामिल हो गई है। हालांकि, इसे पहला स्थान नहीं मिल पाया। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस सूची में किन फिल्मों का नाम शामिल है।