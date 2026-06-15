मुख्यमंत्री विजय के तलाक की सुनवाई लंबी टली

मुख्यमंत्री विजय और पत्नी संगीता के तलाक की सुनवाई अगस्त तक के लिए टली

लेखन ज्योति सिंह 02:58 pm Jun 15, 202602:58 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय (थलापति विजय) और उनकी पत्नी संगीता सोर्णलिंगम के बीच तलाक का मामला काफी समय से चल रहा है। ताजा अपडेट है कि तलाक की अर्जी पर सुनवाई सोमवार सुबह चेंगलपट्टू महिला अदालत में की गई। इस दौरान न तो विजय अदालत में उपस्थित हुए और न उनकी पत्नी संगीता अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने पहुंची। इसके बाद, अदालत ने सुनवाई को 7 अगस्त, 2026 तक के लिए टाल दिया है।