उपासना सिंह ने पूनम ढिल्लों-पद्मिनी कोल्हापुरे पर दागे सवाल- बिना इजाजत कैसे तोड़ दी FD?

उपासना ने आरोप लगाया कि इस लेनदेन के लिए अधिकृत हस्ताक्षर की जरूरत थी। इसलिए दफ्तर के कर्मचारी संस्था की अध्यक्ष पूनम ढिल्लों, उपाध्यक्ष पद्मिनी कोल्हापुरे और कोषाध्यक्ष कंवलजीत पेंटल को बैंक ले गए। वहां CINTAA की मोहर, ईमेल और आधिकारिक जानकारी देकर KYC प्रक्रिया के जरिए बैंक खाता खुलवा लिया गया।

उपासना का आरोप है कि अवैध लेन-देन के लिए दफ्तर के कर्मचारियों ने पूनम ढिल्लों, पद्मिनी कोल्हापुरे और कंवलजीत पेंटल को बैंक ले जाकर खाता खुलवाया था।