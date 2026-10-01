उपासना सिंह ने पूनम ढिल्लों-पद्मिनी कोल्हापुरे पर दागे सवाल- बिना इजाजत कैसे तोड़ दी FD?

उपासना सिंह ने पूनम ढिल्लों-पद्मिनी कोल्हापुरे पर दागे सवाल- बिना इजाजत कैसे तोड़ दी FD?
क्या है खबर?
अभिनेत्री उपासना सिंह ने सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) की वरिष्ठ सदस्य पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि संस्था की करीब 90 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) को बिना इजाजत तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, जिस बैंक खाते को फ्रीज किया जाना तय था, उससे भी पैसों का लेन-देन किया गया। उपासना के मुताबिक, ये पूरा स्थानांतरण गैर-कानूनी तरीके से और सदस्यों की सहमति के बिना किया गया है।
सवाल
"फ्रीज खातों से कैसे हुआ लेन-देन?"
IANS से बातचीत में उपासना ने खुलासा किया कि CINTAA के 5 बैंकों में खाते और FD हैं। पुरानी कमेटी भंग होने पर बैंकों को खत लिखकर निर्देश दिया गया था कि नई कमेटी आने तक खाते फ्रीज रखे जाएं और कोर्ट के आदेश के बाद ही कोई भी लेन-देन शुरू हो, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट का फैसला या कोई आदेश आने से पहले ही नियमों को दरकिनार कर एक खाता खोल दिया गया।
दावा
उपासना सिंह बोलीं- अलग-अलग जगह खर्च हुआ पैसा
उपासना ने कहा, "हमें पता चला कि बैंक खाता पहले ही खोल दिया गया था। उन्होंने वहां अपना खाता खोला और उसमें CINTAA की FD का पैसा ट्रांसफर कर दिया गया।" उपासना ने आरोप लगाया कि इसके बाद इस पैसे का इस्तेमाल अलग-अलग जगहों पर किया गया। हालांकि, उन्होंने कहा कि FD से कितनी सटीक रकम ट्रांसफर की गई, इसकी अभी जानकारी नहीं है। आखिर सदस्यों से बिना पूछे या सलाह लिए FD कैसे तोड़ी जा सकती है?
खाता
पूनम ढिल्लों और पद्मिनी कोल्हापुरे के नाम से खुला बैंक खाता
उपासना ने आरोप लगाया कि इस लेनदेन के लिए अधिकृत हस्ताक्षर की जरूरत थी। इसलिए दफ्तर के कर्मचारी संस्था की अध्यक्ष पूनम ढिल्लों, उपाध्यक्ष पद्मिनी कोल्हापुरे और कोषाध्यक्ष कंवलजीत पेंटल को बैंक ले गए। वहां CINTAA की मोहर, ईमेल और आधिकारिक जानकारी देकर KYC प्रक्रिया के जरिए बैंक खाता खुलवा लिया गया।
उपासना का आरोप है कि अवैध लेन-देन के लिए दफ्तर के कर्मचारियों ने पूनम ढिल्लों, पद्मिनी कोल्हापुरे और कंवलजीत पेंटल को बैंक ले जाकर खाता खुलवाया था।
विवाद
CINTAA में वर्चस्व की जंग जारी
CINTAA में लंबे समय से संस्था की कमेटी और उसके संचालन को लेकर विवाद चल रहा है।
अलग-अलग गुट कमेटी और बैंक खातों पर अपना अधिकार जता रहे हैं।
हालिया CINTAA चुनाव में अभिनेत्री उपासना सिंह ने सबसे ज्यादा वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। इसके बाद संस्था की कमेटी और बैंक खातों के नियंत्रण को लेकर विवाद और बढ़ गया।
अब मामला संस्था के बैंक खातों और करीब 90 लाख रुपये की FD तक पहुंच गया है।