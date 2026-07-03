क्रिस्टोफर नोलन की इन फिल्मों को देखना न भूलें

'द ओडिसी' से पहले निपटा लें क्रिस्टोफर नोलन की ये क्लासिक फिल्में, हो जाएंगे दीवाने

लेखन ज्योति सिंह 08:33 am Jul 03, 202608:33 am

क्या है खबर?

निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन अपनी फिल्मों में गहराई दर्शाने के लिए जाने जाते हैं। आजकल अपनी बहुप्रतीक्षित महाकाव्य 'द ओडिसी' से सबका ध्यान खींच रहे हैं, जो 17 जुलाई, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में IMAX में रिलीज हो रही है। हाल ही में, फिल्म का एक और फाइनल ट्रेलर आया, जिसने लोगों को और ज्यादा उत्साहित कर दिया। चूकि रिलीज में थोड़ा समय है, और ये वक्त नोलन की पिछली कुछ क्लासिक फिल्मों को देखने लायक बनता है।