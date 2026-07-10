टॉम हॉलैंड पहुंचे भारत, वीडियो वायरल

'स्पाइडर-मैन' स्टार टॉम हॉलैंड 3 साल बाद लौटे भारत, क्रिस्टोफर नोलन के साथ पहुंचे मुंबई

लेखन नेहा शर्मा 03:29 pm Jul 10, 202603:29 pm

क्या है खबर?

हॉलीवुड सुपरस्टार और 'स्पाइडर-मैन' स्टार टॉम हॉलैंड भारत (मुंबई) पहुंच चुके हैं। वो यहां अपनी फिल्म 'द ओडिसी' के ग्रैंड प्रीमियर में शामिल होने आए हैं, जिसका निर्देशन ऑस्कर विजेता निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया है। टॉम हॉलैंड के मुंबई एयरपोर्ट पहुंचते ही सोशल मीडिया पर उनके वीडियो और तस्वीरें वायरल हो गईं, जिसने भारतीय फैंस के बीच जबरदस्त हलचल मचा दी है। एयरपोर्ट पर 'स्पाइडर-मैन' स्टार की एक झलक पाते ही फैंस की दीवानगी सातवें आसमान पर पहुंच गई।