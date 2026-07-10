'स्पाइडर-मैन' स्टार टॉम हॉलैंड 3 साल बाद लौटे भारत, क्रिस्टोफर नोलन के साथ पहुंचे मुंबई
क्या है खबर?
हॉलीवुड सुपरस्टार और 'स्पाइडर-मैन' स्टार टॉम हॉलैंड भारत (मुंबई) पहुंच चुके हैं। वो यहां अपनी फिल्म 'द ओडिसी' के ग्रैंड प्रीमियर में शामिल होने आए हैं, जिसका निर्देशन ऑस्कर विजेता निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया है। टॉम हॉलैंड के मुंबई एयरपोर्ट पहुंचते ही सोशल मीडिया पर उनके वीडियो और तस्वीरें वायरल हो गईं, जिसने भारतीय फैंस के बीच जबरदस्त हलचल मचा दी है। एयरपोर्ट पर 'स्पाइडर-मैन' स्टार की एक झलक पाते ही फैंस की दीवानगी सातवें आसमान पर पहुंच गई।
ट्विटर पोस्ट
टॉम हॉलैंड पैपराजी के कैमरे में यूं हुए कैद
tom holland in mumbai ahead of ‘the odyssey’ premiere pic.twitter.com/Z5SKPFYb5g— tom and zendaya archive (@tomdayaarchive) July 10, 2026
वीडियो
टॉम हॉलैंड और क्रिस्टोफर नोलन पहुंचे मुंबई
सामने आए वीडियो में टॉम हॉलैंड मुंबई के कलिना एयरपोर्ट पर नजर आए। इसके बाद उन्हें कार से निकलते हुए देखा गया, जहाँ उन्होंने पैपराजी (मीडियाकर्मियों) की तरफ हाथ हिलाया। टॉम हॉलैंड का साल 2023 के बाद यह पहला भारत दौरा है। उनके साथ ही फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नोलन भी 'द ओडिसी' के प्रीमियर के लिए मुंबई पहुंच चुके हैं। 'द ओडिसी' का भारत में पहला प्रीमियर 10 और 11 जुलाई 2026 को मुंबई में होने जा रहा है।
ट्विटर पोस्ट
क्रिस्टोफर नोलन पहुंचे भारत
Christopher Nolan has arrived in India, Mumbai for the Grand India Premiere of 'THE ODYSSEY' pic.twitter.com/okUbdxiSHi— Just a Nerd (@Movie__Fans) July 10, 2026
इंतजार
'ओपेनहाइमर' के बाद क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' पर टिकी दुनिया की नजरें
मुंबई में होने वाले अब तक के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय फिल्म प्रीमियरों में से एक मानी जा रही 'द ओडिसी' की यह स्क्रीनिंग, वैश्विक मनोरंजन बाजार में भारत के बढ़ते महत्व को रेखांकित करती है। साल 2024 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा के बाद से ही फिल्म 'द ओडिसी' को लेकर दुनियाभर में भारी उत्साह बना हुआ है। क्रिस्टोफर की पिछली फिल्म 'ओपेनहाइमर' की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद उनके अगले प्रोजेक्ट से भी दर्शकों की उम्मीदें आसमान छू रही हैं।