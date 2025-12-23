क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' का ट्रेलर जारी, रिलीज तारीख का भी हुआ खुलासा

रिलीज

जुलाई, 2026 में रिलीज होगी 'द ओडिसी'

'द ओडिसी' ग्रीक पौराणिक कथा के नायक ओडीसियस की कहानी पर आधारित है जिसकी झलकियां ट्रेलर में दिखाई गई हैं। इस किरदार को अभिनेता मैट डैमन ने निभाया है। अभिनेता टॉम हॉलैंड, ओडीसियस के बेटे टेलीमाकस के किरदार में नजर आए हैं। ट्रेलर देखकर एक यूजर ने लिखा, 'हम इसके लिए तैयार हैं।' एक अन्य ने लिखा, 'मैं इसके लिए अपना कैलेंडर ब्लॉक कर रहा हूं।' क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित 'द ओडिसी' 17 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।