होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' का ट्रेलर जारी, रिलीज तारीख का भी हुआ खुलासा
क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' का ट्रेलर जारी, रिलीज तारीख का भी हुआ खुलासा

लेखन ज्योति सिंह
Dec 23, 2025
10:24 am
क्या है खबर?

फिल्म 'द ओपेनहाइमर' से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता क्रिस्टोफर नोलन फिर लौट रहे हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द ओडिसी' का ट्रेलर जारी हो गया है जिसने सोशल मीडिया पर आते ही बवाल काट दिया। निर्माताओं ने ट्रेलर के साथ, फिल्म की रिलीज तारीख से भी पर्दा उठा दिया है। जब 'द ओडिसी' का ऐलान हुआ था, उस वक्त से लोगों में फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। अब ट्रेलर पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं।

रिलीज

जुलाई, 2026 में रिलीज होगी 'द ओडिसी'

'द ओडिसी' ग्रीक पौराणिक कथा के नायक ओडीसियस की कहानी पर आधारित है जिसकी झलकियां ट्रेलर में दिखाई गई हैं। इस किरदार को अभिनेता मैट डैमन ने निभाया है। अभिनेता टॉम हॉलैंड, ओडीसियस के बेटे टेलीमाकस के किरदार में नजर आए हैं। ट्रेलर देखकर एक यूजर ने लिखा, 'हम इसके लिए तैयार हैं।' एक अन्य ने लिखा, 'मैं इसके लिए अपना कैलेंडर ब्लॉक कर रहा हूं।' क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित 'द ओडिसी' 17 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए ट्रेलर

