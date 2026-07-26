क्रिस्टोफर नोलन हुए सत्यजीत रे के मुरीद, बोले- 'पाथेर पांचाली' देख मेरा दिमाग चकरा गया 

क्रिस्टोफर ने आगे कहा, "इस फिल्म को देखकर मैं सच में हैरान रह गया था। मैंने अभी तक इस ट्रिलॉजी के दूसरे और तीसरे भाग नहीं देखे हैं, इसलिए मैं इसे ले जाने और पूरी कहानी देखने के लिए काफी उत्सुक हूं।"

1955 में आई 'पाथेर पांचाली' 'अपु ट्रिलॉजी' की पहली फिल्म है। बिभूतिभूषण बंद्योपाध्याय के उपन्यास पर आधारित यह बंगाली फिल्म छोटे अपु और उसके परिवार की कहानी दिखाती है, जो ग्रामीण बंगाल में गरीबी से जूझ रहे हैं।