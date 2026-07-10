क्रिस्टोफर नोलन का भारत दौरे पर बड़ा बयान- भारतीय दर्शक दुनिया में सबसे ज्ञानी और उत्साही

खास मौका

क्रिस्टोफर की फिल्म का भारत में पहली बार प्रीमियर

हॉलीवुड के दिग्गज और ऑस्कर विजेता निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की आगामी फिल्म 'द ओडिसी' ने मुंबई को हॉलीवुड के वैश्विक मानचित्र पर एक बड़े केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया है। वो अपनी इस भव्य फिल्म के ग्रैंड इंडिया प्रीमियर के लिए अभिनेता टॉम हॉलैंड के साथ भारत पहुंचे हैं। ये भारतीय सिनेमा प्रेमियों के लिए बेहद खास मौका है, क्योंकि इतिहास में पहली बार क्रिस्टोफर नोलन की किसी फिल्म का भारत में आधिकारिक प्रीमियर किया जा रहा है।