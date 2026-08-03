'ओह माय डाॅग' में रीक्रिएट हुआ 30 साल पुराना ये गाना, सुनकर थिरक उठेंगे कदम

लेखन ज्योति सिंह 02:58 pm Aug 03, 202602:58 pm

क्या है खबर?

'ओह माय गॉड' (OMG 2) की सफलता के बाद, निर्देशक अमित राय 'ओह माय डाॅग' लेकर आए हैं, जो इंसान और कुत्तों के बीच के अटूट रिश्ते पर आधारित एक भावनात्मक कहानी है। पंकज त्रिपाठी अभिनीत इस फिल्म में 250 से ज्यादा असली कुत्तों को दिखाया गया है। फिल्म का पहला गाना 'धर्म' कुछ दिन पहले जारी हुआ था। अब दूसरा गाना भी यूट्यूब पर जारी हो गया है। 'छोटा बच्चा 2.0' नाम से रिलीज ये एक रीक्रिएटेड गाना है।