AI के गंदे खेल पर भड़के चिरंजीवी

जाह्नवी कपूर-जूनियर एनटीआर के अश्लील AI वीडियो पर भड़के चिरंजीवी, उठाने जा रहे ये कदम

लेखन नेहा शर्मा 09:59 am Oct 04, 202609:59 am

क्या है खबर?

मेगास्टार चिरंजीवी ने फिल्म 'देवरा' के लोकप्रिय गाने 'चुट्टामल्ले' में AI तकनीक का दुरुपयोग कर बनाए गए जूनियर एनटीआर और जाह्नवी कपूर के आपत्तिजनक फर्जी वीडियो की कड़ी निंदा की है। सोशल मीडिया पर एक ेलंबा बयान जारी कर उन्होंने इसे बेहद शर्मनाक और निंदनीय कृत्य बताया। चिरंजीवी ने स्पष्ट किया कि वो इस गंभीर मुद्दे को तेलुगू फिल्म चैंबर और प्रोड्यूसर्स काउंसिल के समक्ष उठाएंगे ताकि कलाकारों की गरिमा और सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जा सकें।