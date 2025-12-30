LOADING...
सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर देख चीन को लगी मिर्ची, लगाया ये आरोप
लेखन ज्योति सिंह
Dec 30, 2025
12:14 pm
अभिनेता सलमान खान ने 60वें जन्मदिन पर लोगों को 'बैटल ऑफ गलवान' के टीजर का दीदार करवाया। अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित यह फिल्म जून, 2020 में गलवान घाटी में हुए भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच संघर्ष पर आधारित है। फिल्म का टीजर सोशल मीडिया पर वाहवाही बटोर रहा है, लेकिन इसने चीन की नींदें उड़ा दी हैं। टीजर देखने के बाद, ग्लोबल टाइम्स ने फिल्म को "अतिरंजित" और "राष्ट्रवादी मेलोड्रामा" करार दिया और इसकी आलोचना की है।

फिल्म में विपरीत कहानी दिखाने का दावा

सोशल मीडिया पर ग्लोबल टाइम्स का ट्वीट सामने आया है जिसके तहत 'बैटल ऑफ गलवान' पर चीन विरोधी भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया गया है। दावा है कि फिल्म की कहानी 2020 की झड़प के बारे में बीजिंग के आधिकारिक बयान के उलट दिखाई गई है। चीनी विश्लेषकों का दावा है कि भारतीय सैनिकों ने फिल्म के जरिए चीनी क्षेत्र का उल्लंघन किया है। यह रुख घटनाओं के भारतीय और स्वतंत्र बयानों से बिल्कुल अलग है।

सलमान के किरदार का उड़ाया मजाक

इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने, सलमान द्वारा निभाए गए किरदार का मजाक भी उड़ाया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कूटनीतिक संवेदनशीलता को नहीं भड़काना चाहिए। वो भी ऐसे समय में, जब भारत-चीन संबंधों में कूटनीतिक जुड़ाव के संकेत दिख रहे हैं। उधर, समर्थकों का तर्क है कि फिल्म भारतीय सैनिकाें के बलिदान को सम्मान देती है। 'बैटल ऑफ गलवान' में सलमान, भारतीय सेना अधिकारी कर्नल संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं।

