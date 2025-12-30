सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर देख चीन को लगी मिर्ची, लगाया ये आरोप

'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर देख भड़का चीन

लेखन ज्योति सिंह 12:14 pm Dec 30, 202512:14 pm

क्या है खबर?

अभिनेता सलमान खान ने 60वें जन्मदिन पर लोगों को 'बैटल ऑफ गलवान' के टीजर का दीदार करवाया। अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित यह फिल्म जून, 2020 में गलवान घाटी में हुए भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच संघर्ष पर आधारित है। फिल्म का टीजर सोशल मीडिया पर वाहवाही बटोर रहा है, लेकिन इसने चीन की नींदें उड़ा दी हैं। टीजर देखने के बाद, ग्लोबल टाइम्स ने फिल्म को "अतिरंजित" और "राष्ट्रवादी मेलोड्रामा" करार दिया और इसकी आलोचना की है।