चेन्नई एक्सपो में प्रदर्शित हुआ 'रामायण' का फुटेज

चेन्नई एक्सपो में छाई रणबीर कपूर की 'रामायण', 15 मिनट का फुटेज देख लोग हुए मंत्रमुग्ध

लेखन ज्योति सिंह 03:52 pm Aug 27, 202603:52 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की 'रामायण' ने अपनी रिलीज से पहले लोगों के दिलों और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ दी है। नमित मल्होत्रा द्वारा निर्मित और नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी यह पौराणिक फिल्म दिवाली, 2026 पर रिलीज होगी। इससे पहले, चेन्नई में आयोजित बिग सिने एक्सपो प्रदर्शनी में इसके विशेष 15 मिनट के फुटेज का प्रदर्शन किया गया। 18 और 19 अगस्त को हुए इस आयोजन में 'रामायण' के अभूतपूर्व फुटेज ने प्रदर्शकों को स्तब्ध कर दिया है।