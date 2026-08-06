सलमान खान को चंडीगढ़ कोर्ट ने भेजा समन, धोखाधड़ी; डेढ़ करोड़ की चपत और बंद शोरूम

चंडीगढ़ की एक स्थानीय अदालत ने मनीमाजरा के व्यवसायी अरुण गुप्ता द्वारा दायर एक निजी आपराधिक शिकायत सलमान खान, उनकी बहन अलवीरा खान, स्टाइल कोटिएंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड, प्रसाद बिंदु माधव, संतोष श्रीवास्तव और 'बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन' को नोटिस जारी किए हैं।

ये कार्रवाई संज्ञान लेने से पहले के चरण पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के प्रावधान के तहत की गई है। यह मामला 'बीइंग ह्यूमन' ज्वेलरी फ्रेंचाइजी से जुड़े कथित धोखाधड़ी के आरोपों से संबंधित है।