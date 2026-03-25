फिल्म 'चांद मेरा दिल' की रिलीज तारीख जारी

फिल्म 'चांद मेरा दिल' की रिलीज तारीख जारी, लक्ष्य संग इश्क फरमाएंगी अनन्या पांडे

लेखन ज्योति सिंह 04:31 pm Mar 25, 202604:31 pm

क्या है खबर?

अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की फिल्म 'चांद मेरा दिल' को आखिरकार रिलीज तारीख मिल गई है। फिल्म का निर्देशन विवेक सोनी ने किया है, जबकि निर्माता करण जौहर हैं। यह एक रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जिसका ऐलान काफी समय पहले हो चुका था और अब यह दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए सिनेमाघरों का रुख करने को तैयार है। आइए जानते हैं कि धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित अनन्या और लक्ष्य की फिल्म कब रिलीज होगी।