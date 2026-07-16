'चांद मेरा दिल' OTT रिलीज के लिए तैयार, कब दिखेगी अनन्या और लक्ष्य की प्रेम-कहानी?

'चांद मेरा दिल' की कहानी प्यार, संघर्ष, आपसी मतभेदों और जिम्मेदारियों पर बुनी गई है।

इसका प्रीमियर जियोहॉटस्टार पर होगा। ये 17 जुलाई, 2026 से सब्सक्राइबर यूजर्स के लिए आधिकारिक तौर पर उपलब्ध हो जाएगी।

फिल्म की कमाई पर नजर डालें, तो इसने दुनियाभर में लगभग 36.90 करोड़ रुपये कमाए थे और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई।

अब देखना होगा कि अनन्या और लक्ष्य की रोमांटिक केमिस्ट्री OTT दर्शकों का दिल जीतती है या नहीं।