बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'चांद मेरा दिल' की कमाई में आया उछाल, जानिए बाकी फिल्माें का हाल

लेखन ज्योति सिंह 09:38 am May 25, 202609:38 am

क्या है खबर?

अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की फिल्म 'चांद मेरा दिल' सिनेमाघरों में 3 दिन पूरे कर चुकी है। धीमी कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत करने के बाद तीसरे दिन आंकड़ों में उछाल देखने को मिला है। वहीं आयुष्मान खुराना की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' पहले से बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाकर बैठी है, लेकिन आंकड़ाें में खास उछाल देखने को नहीं मिला है। आइए जानते हैं अन्य फिल्मों का की कमाई का हाल