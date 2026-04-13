फिल्म 'चांद मेरा दिल' का टाइटल ट्रैक इस दिन होगा रिलीज, निर्माताओं ने दिया अपडेट

रिलीज

इस दिन जारी होगा टाइटल ट्रैक

धर्मा प्राेडक्शन ने पोस्ट के जरिए बताया है कि फिल्म का टाइटल ट्रैक 14 अप्रैल को जारी किया जाएगा। दरअसल, पहले इसे 13 अप्रैल को जारी किया जाना था, लेकिन दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन (12 अप्रैल) के कारण योजना में बदलाव किया गया है। इस फिल्म के जरिए करण जौहर एक बार फिर प्यार, पागलपन और दर्द भरी प्रेम-कहानी पर्दे पर लाने को तैयार हैं। यह 22 मई, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है।