'चांद मेरा दिल' का टीजर जारी, प्यार में पागलपन की कहानी लेकर आए लक्ष्य-अनन्या

लेखन ज्योति सिंह 11:39 am Apr 07, 202611:39 am

क्या है खबर?

अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी की आगामी फिल्म 'चांद मेरा दिल' का टीजर जारी कर दिया गया है। धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित और विवेक सोनी द्वारा निर्देशित यह एक म्यूजिकल-रोमांटिक फिल्म है जो रिलीज से पहले ही खूब चर्चा बटोर रही है। लक्ष्य तीसरी बार अपने अभिनय का हुनर दिखाने को तैयार हैं। इससे पहले उन्हें 'किल' और आर्यन खान की सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से चर्चा मिली थी। फिल्म 'चांद मेरा दिल' 22 मई को सिनेमाघरों का रुख करेगी।