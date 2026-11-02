सेंसर बोर्ड का निर्माताओं को नया फरमान- पहले पूरी फिल्म तैयार करो, फिर सर्टिफिकेट लेने आओ

CBFC के नए नियम के मुताबिक, अब फिल्म को सर्टिफिकेट के लिए भेजने से पहले पूरी तरह तैयार करना होगा। फिल्म में सभी ग्राफिक्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, गाने और जरूरी सुविधाएं शामिल होनी चाहिए।

अधूरी फिल्म, कच्चे ग्राफिक्स या छूटे हुए काम के साथ भेजे गए आवेदन को खारिज किया जा सकता है या उसमें देरी हो सकती है। आवेदन पूरी तरह सही होने के बाद जिस दिन उसे स्वीकार किया जाएगा, उसी दिन को आवेदन मिलने की तारीख माना जाएगा।