शादी के कुछ महीनों में टूट गया इन सितारों का रिश्ता, लेना पड़ा तलाक

शादी के कुछ महीनों में टूट गया इन सितारों का रिश्ता, लेना पड़ा तलाक
क्या है खबर?
मशहूर रैपर बादशाह ने अपनी दूसरी पत्नी ईशा रिखी से अलग होने की जानकारी साझा की है। शादी के महज 5 महीने बाद ही दोनों के रिश्ते में अनबन की खबरें सामने आईं। हालांकि, अलगाव की कोई स्पष्ट वजह आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है और इसे आपसी सहमति से लिया गया फैसला बताया गया है। बादशाह-ईशा के अलावा कई सितारे भी शादी के कुछ महीनों बाद अलग हो चुके हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कौन हैं वो।
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पुलकित सम्राट-श्वेता रोहिरा और श्रद्धा निगम-करण सिंह ग्रोवर
पुलकित सम्राट ने साल 2014 में श्वेता रोहिरा से शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही वो अलग हो गए। कहा जाता है कि शादी के बाद पुलकित किसी और अभिनेत्री को डेट कर रहे थे और इसी वजह से श्वेता उनसे अलग हो गईं।
करण सिंह ग्रोवर ने साल 2008 में श्रद्धा निगम से दूसरी शादी की थी, लेकिन आपसी अनबन की वजह से वो शादी के महज 10 महीने में ही अलग हो गए।
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मनीषा कोइराला-सम्राट दहल और सारा खान-अली मर्चेंट
अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने नेपाल के व्यवसायी सम्राट दहल से साल 2010 में शादी की थी। हालांकि, शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों के बीच लड़ाईयां होने लगी। ऐसे में शादी के लगभग 6 महीने बाद ही दोनों अलग हो गईं।
टेलीविजन अभिनेत्री सारा खान ने साल 2010 में 'बिग बॉस 4' के घर में अली मर्चेंट से शादी की थी। हालांकि, उनकी ये शादी महज 3 महीने भी नहीं चल पाई और फिर दोनों ने तलाक ले लिया।