इन सेलेब्स ने कुछ ही महीनों में लिया तलाक

शादी के कुछ महीनों में टूट गया इन सितारों का रिश्ता, लेना पड़ा तलाक

लेखन अंशिका शुक्ला 02:25 am Sep 02, 202602:25 am

क्या है खबर?

मशहूर रैपर बादशाह ने अपनी दूसरी पत्नी ईशा रिखी से अलग होने की जानकारी साझा की है। शादी के महज 5 महीने बाद ही दोनों के रिश्ते में अनबन की खबरें सामने आईं। हालांकि, अलगाव की कोई स्पष्ट वजह आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है और इसे आपसी सहमति से लिया गया फैसला बताया गया है। बादशाह-ईशा के अलावा कई सितारे भी शादी के कुछ महीनों बाद अलग हो चुके हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कौन हैं वो।